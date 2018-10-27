США привітали Сенцова з отриманням премії Сахарова та закликали Росію поважати свободу думки

Сполучені Штати Америки привітали українського режисера та політв'язня Олега Сенцова із присвоєнням правозахисної премії Сахарова.

Про це йдеться у повідомленні речниці Державного департаменту США Гезер Нойєрт у Twitter.

«Ми вітаємо Олега Сенцова з присудженням йому престижної європейської премії імені Сахарова, яка була названа на честь російського дисидента, який сильно постраждав у радянські часи».

Також вона зазначила, що США вчергове закликають Росію звільнити як Сенцова, так й інших політв'язнів.

«Ми знову закликаємо Росію негайно звільнити Сенцова та інших політичних в'язнів, а також поважати свободу вираження думок, яка є одним з прав людини», — написала Нойєрт.

Олег Сенцов став першим українцем, який отримав таку нагороду.