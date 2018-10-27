Світоліна вийшла у фінал підсумкового турніру року

27 жовтня, 2018 - 15:15
Українська тенісистка Еліна Світоліна пробилася у фінал підсумкового турніру року серед жінок у Сінгапурі.
У півфіналі вона обіграла голландку Кікі Бертенс із рахунком 7:5, 6:7, 6:4, передає Інтерфакс-Україна.
До цього сьома ракетка світу Е.Світоліна виграла всі три матчі у "білій групі" турніру, в якому беруть участь 8 найсильніших тенісок планети згідно з рейтингом WTA.
Її суперниця у фіналі визначиться в суботу в протистоянні американки Слоан Стівенс (6) і Кароліни Плішкової (8).