Немає у світі такої речі, про яку не можна було б цікаво розповісти.
Майк Йогансен, український поет, прозаїк доби «Розстріляного відродження», перекладач, критик, лінгвіст, сценарист

У Британії з собору у Солсбері намагались викрасти Велику хартію вольностей

27 жовтня, 2018 - 10:55
Фото: bbc.com

У Британії зловмисник намагався вкрасти із собору у Солсбері першу "неписану" конституцію Англії - Велику хартію вольностей.

Про це повідомляє телеканал Sky News з посиланням на місцеву поліцію.

"Чоловік, який відповідав опису, наданому свідками, був заарештований за підозрою у спробі крадіжки, володінні зброєю для нападу та завданні шкоди і взятий під варту у Мелкшемі для допиту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 45-річний чоловік намагався розбити скляний бокс, у якому зберігався документ, датований 1215 роком.

В результаті інциденту ніхто не постраждав, власне, як і сама Хартія.

Як відомо, Велика хартія вольностей традиційно вважається першим юридичним документом, у якому закладено основи концепції прав людини, створено передумови для подальшого утвердження свободи і верховенства права.

У Солсбері в березні 2018 року було скоєно замах на колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Росіяни Олександр Петров і Руслан Боширов (їхні справжні імена, за даними ЗМІ, - Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін), на яких влада Великої Британії покладає відповідальність за цей злочин, стверджували, що їздили до Британії подивитися на "знаменитий на весь світ Солсберійський собор".

Новини партнерів

Loading...