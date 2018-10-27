У Британії з собору у Солсбері намагались викрасти Велику хартію вольностей

У Британії зловмисник намагався вкрасти із собору у Солсбері першу "неписану" конституцію Англії - Велику хартію вольностей.

Про це повідомляє телеканал Sky News з посиланням на місцеву поліцію.

"Чоловік, який відповідав опису, наданому свідками, був заарештований за підозрою у спробі крадіжки, володінні зброєю для нападу та завданні шкоди і взятий під варту у Мелкшемі для допиту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 45-річний чоловік намагався розбити скляний бокс, у якому зберігався документ, датований 1215 роком.

В результаті інциденту ніхто не постраждав, власне, як і сама Хартія.

Як відомо, Велика хартія вольностей традиційно вважається першим юридичним документом, у якому закладено основи концепції прав людини, створено передумови для подальшого утвердження свободи і верховенства права.

У Солсбері в березні 2018 року було скоєно замах на колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Росіяни Олександр Петров і Руслан Боширов (їхні справжні імена, за даними ЗМІ, - Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін), на яких влада Великої Британії покладає відповідальність за цей злочин, стверджували, що їздили до Британії подивитися на "знаменитий на весь світ Солсберійський собор".