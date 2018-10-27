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У бюджет для субсидій закладаємо 55 млрд грн, - Гройсман

27 жовтня, 2018 - 18:02
Фото Артема Сліпачука, "День"

Кабінет Міністрів України заклав в проект державного бюджету на 2019 рік 55 млрд грн, як обсяг субсидій для населення.

Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

Це більше цьогорічного фактичного показника і є достатнім для того, аби забезпечити українські родини адресною допомогою. 

Він зауважив, що цього року кількість домогосподарств, які отримують субсидію, склала 6,9 млн. Наступного року цей показник залишиться, за прогнозами, в таких же межах. І вимушене підвищення ціни на газ, а отже тепло і воду, не позначиться на величині оплати за комунальні послуги для тих, хто має субсидію.

"Свою частинку родина, як платила так і буде платити. Решту заплатить держава", - пояснив прем'єр.

Нагадаємо, раніше Гройсман заявив, що ціна на газ для населення в цьому році більше не підніматиметься.

 

 
    
Джерело: День
          
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