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У Криму отримали попередження адвокати "Кримської солідарності"

27 жовтня, 2018 - 21:57
Фото Facebook

В окупованому Криму адвокатам та координатору громадського об'єднання "Кримська солідарність" російські силовики вручили застереження "про недопущення порушення законодавства у сфері екстремізму і тероризму".

Про це йдеться у повідомленні на сторінці у Facebook "Кримської солідарності" .

Як повідомляється, "попередження" було вручене адвокатам Едему Семедляєву, Лілі Гемеджі та координатору громадського об'єднання "Кримська солідарність" Діляверу Меметову.

"Семедляєв, Гемеджі та Меметов не затримані і у свободі не обмежені. Усім трьом вручене застереження про недопущення порушення законодавства у сфері екстремізму і тероризму", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у "Кримській солідарності" уточнили, що наразі усім трьом не пред'явлено процесуального статусу.

Джерело: День

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