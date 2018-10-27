У Львові демонструють творчий доробок художника Богдана Сойки

Експозицію «Художник з Янова» представили учора, 26 жовтня, у переддень дня народження мистця, в Історичному комплексі Національного музею ім. Андрея Шептицького (вул. Драгоманова, 42).

Оглянути виставку, згадати Майстра, котрий відійшов у Засвіти у травні цього року, прийшла сила-силенна людей. Серед присутніх – лауреати Національної премії ім. Тараса Шевченка, академіки, народні художники України Андрій Бокотей і Любомир Медвідь і народний артист України заньківчанин Богдан Козак.

Народився Богдан Петрович Сойка 27 жовтня 1938 року у місті Янів (тепер смт. Івано-Франкове), що у Яворівському районі Львівської області.

Мистецького фаху вчився в Училищі Труша та Інституті декоративного і прикладного мистецтва. Разом із Андрієм Бокотеєм, Зеновієм Флінтою, Любомиром Медвідем, Романом Петруком, Олегом Міньком, Іваном Марчуком входив до підпільної академії (духовної школи) Карла Звіринського.

З 1968 року брав участь у виставковій діяльності.

Член Національної спілки художників України.

Понад три десятки років працював у монументальному цеху Львівського художньо-виробничого комбінату Художнього фонду СРСР.

Згодом викладав рисунок і живопис у художньому училищі Івано-Франкова.

Твори Богдана Сойки зберігаються у фондах музеїв, також – у приватних колекціях в Україні та за кордоном.

Митець різнобічних вподобань і таланту, він звертався до живопису, графіки, монументального мистецтва, скульптури.

«Творчість Богдана Сойки – це великий набутий досвід, який митець щедро дарує своїм учням, – зазначено, зокрема, у статті Лілії Зубко про художника у часописі «Народознавчі зошити». – У своїх творах художник звертається не лише до певних аспектів свого мистецького методу інтуїтивно, а й розкриває стилістичну манеру в межах сформованої під впливом львівської академічної школи. У традиційному форматі та способі спілкування з навколишнім світом виокремлює власне чуттєво-емоційне враження. Це постійні пошуки прекрасного. Цей творчий метод складає його життя».

Сам Майстер вважав, що «мистецтво – це не зображення гарних речей, а гарне зображення речей…»

Виставка «Богдан Сойка. Художник з Янова» чинна до 18 листопада.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів