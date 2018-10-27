У Папуа-Новій Гвінеї тисячі людей протестують через витрати на саміт АТЕС

У Папуа-Новій Гвінеї тисячі людей мітингують через витрати на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), а саме проти закупівлі державою автівок Maserati.

Про це пише The Guardian.

“Тисячі людей взяли участь в одноденному страйку в Папуа-Новій Гвінеї, через придбані урядом автівки Maserati на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, що стартує в країні наступного місяця”, - йдеться у повідомленні.

Протест був організований після того, як стало відомо, що уряд країни придбав 40 новітніх автомобілів класу люкс, а саме Maserati Quattroporte та три Bentley. Автівки возитимуть високопосадовців на саміті АТЕС.

Обурені фактом таких витрат держави опозиційні депутати оголосили п‘ятницю національним днем протесту і закликали бойкотувати роботу впродовж дня. Зазначається, що участь у протесті взяли водії громадського транспорту та працівники аеропорту.

Як відомо, саміт АТЕС має відбутися в Папуа-Нова Гвінея 17-18 листопада.