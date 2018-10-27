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Майк Йогансен, український поет, прозаїк доби «Розстріляного відродження», перекладач, критик, лінгвіст, сценарист

У Піттсбургу стрілянина в синагозі: Щонайменше 8 загиблих

27 жовтня, 2018 - 19:36
Фото Getty Images

У синагозі в американському місті Піттсбург невідомий чоловік влаштував стрілянину, внаслідок чого загинули щонайменше восьмеро людей. Нападник здався поліції.

За інформацією телеканалу KDKA, нападник вів перестрілку зі співробітниками поліції.

Зазначається, що стрілянина почалася під час суботньої молитви.

Департамент громадської безпеки Піттсбурга підтвердив факт стрілянини та рекомендував місцевим мешканцям не покидати своїх домівок.

Крім цього, закрився університет Карнегі-Меллон, розташований поруч.

За даними телеканалу, під час перестрілки двоє поліцейських дістали поранення.

Згодом стрілок здався правоохоронцям. За попередніми даними, він поранений.

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