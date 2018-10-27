У Середземному морі врятували 350 мігрантів

27 жовтня, 2018 - 16:08
Іспанська рятувальна служба врятувала більш як 350 мігрантів у водах між Іспанією та ужбережжям Північної Африки.
Про це повідомляє АР.
"Морська рятувальна служба Іспанії заявила про порятунок понад 350 мігрантів, які намагаються зробити небезпечну переправу через Середземне море", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники витягнули 359 осіб із семи невеликих човнів, перехоплених у водах між Іспанією та уббережжям Північної Африки.
Згідно з даними міжнародної організації з міграції, 2018 року понад 45 000 чоловіків, жінок і дітей прибули до Іспанії через західно-середземноморський маршрут.