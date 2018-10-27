Немає у світі такої речі, про яку не можна було б цікаво розповісти.
Майк Йогансен, український поет, прозаїк доби «Розстріляного відродження», перекладач, критик, лінгвіст, сценарист

У Середземному морі врятували 350 мігрантів

27 жовтня, 2018 - 16:08
Фото AP

Іспанська рятувальна служба врятувала більш як 350 мігрантів у водах між Іспанією та ужбережжям Північної Африки.

Про це повідомляє АР.

"Морська рятувальна служба Іспанії заявила про порятунок понад 350 мігрантів, які намагаються зробити небезпечну переправу через Середземне море", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники витягнули 359 осіб із семи невеликих човнів, перехоплених у водах між Іспанією та уббережжям Північної Африки.

Згідно з даними міжнародної організації з міграції, 2018 року понад 45 000 чоловіків, жінок і дітей прибули до Іспанії через західно-середземноморський маршрут.

 
              
  • 

    • 









    




    

  





  

              
Більше новин

            
    

      

        
  
  
      

        

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        128 українських проектів отримали фінансування від ЄС  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Підвищення тарифів на газ сприяє реформі енергоринку України, - Волкер  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Меркель, Макрон та Путін приїхали у Стамбул на саміт щодо Сирії  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Порошенко зустрінеться з Ердоганом у Туреччині, - ЗМІ  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Глава МВС Албанії подав у відставку через посилення боротьби з корупцією  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Пхеньян та Сеул домовилися про ліквідацію низки караульних постів на кордоні  
  

    

  
  
  
  
  
  

    

  





  

                
    

      










Новини партнерів
 

Loading...