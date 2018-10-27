У Шотландії готуються до другого референдуму про незалежність

Уряд Шотландії розробив більше десяти документів щодо проведення другого референдуму про незалежність.

Про це повідомляє Euobserver з посиланням на інформаційний запит.

«Уряд Шотландії підготував щонайменше 13 коротких довідкових документів щодо планів проведення другого референдуму про незалежність», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Шотландська консервативна партія назвала таємне обговорення "безвідповідальним", але шотландські лідери заявили, що після першого референдуму, який відбувся 2014 року, ситуація змінилася, оскільки після виходу Великої Британії з ЄС і Шотландія проти своєї волі муситиме залишити блок.