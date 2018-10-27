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Майк Йогансен, український поет, прозаїк доби «Розстріляного відродження», перекладач, критик, лінгвіст, сценарист

У Варшаві фестиваль українського кіно відкрився акцією #FreeSentsov

27 жовтня, 2018 - 12:45
Фото: Twitter

Фестиваль українського кіно у Варшаві відкрився акцією #FreeSentsov.

Про це повідомляється на офіційній сторінці посольства України у Польщі в Тwitter.

За інформацією посольства України у Польщі, фестиваль українського кіно стартує у Варшаві.

“Фестиваль користується щораз більшою популярністю! Зала кінотеатру „Ілюзіон“ вщент переповнена. Щиро запрошуємо польських друзів, українців та іноземців”, — йдеться у повідомленні посольства у Twitter.

Крім того, за інформацією дипломатів, захід відкрили акцією #FreeSentsov — усі гості фестивалю підняли таблички із закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно засудили в РФ.

Джерело: День

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