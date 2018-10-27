Україна очолила рейтинг за рівнем доступності до архівів КДБ серед пострадянських країн

Україна очолила рейтинг Інституту розвитку свободи думки щодо рівня доступності до архівів Комітету державної безпеки серед пострадянських країн.

Про це повідомляє прес-служба Українського інституту національної пам’яті на офіційному сaйті.

Загальний рейтинг України — 77, 11%.

Друге місце отримала Грузія — 68,37%, третє — Казахстан з показником 68,36%.

Росія посіла п’яту позицію, а останню, десяту, — Киргистан.

Детальний рейтинг розміщено на онлайн платформі Open-Archives.org.

Розробники рейтингу враховували загальне архівне законодавство країни, однорідність законодавства щодо держархівів, архівні послуги, роботу сайтів (віддалені архіви, онлайн-послуги) та читальні зали.

Найвищі показники в рейтингу з українських архівів отримали Галузевий державний архів Служби безпеки України (ГДА СБУ) та Центральний державний історичний архів України (ЦДІАК України).

Голова Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович зазначає, що перемога в рейтингу — не привід зупинятися й установа вже працює над створенням архіву документів КДБ, які нині знаходяться у силовиків.

«Наразі ми працюємо над створенням архіву Інституту до якого буде передано документи КДБ із архівів силовиків. Це необхідний етап реформи, який унеможливить політичний вплив на доступ до архівної інформації і позбавить силовиків не властивої роботи», — сказав В'ятрович.

Нагадаємо, що 21 травня 2015 р. набув чинності Закон України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», відповідно до якого запроваджується вільний доступ до архівів та передача їх з-під відомств силових органів до Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті.

Реформа доступу до архівів КҐБ в Україні розроблялася за участі громадськості, зокрема Центру досліджень визвольного руху «Відкриті архіви» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження», Інституту масової інформації, Реанімаційного пакету реформ та ін.

Сталий доступ до архівних матеріалів репресивних органів гарантований кожному на виконання Законів України та Рекомендації № R (2000) 13 Комітету міністрів Ради Європи країнам-членам стосовно європейської політики доступу до архівів, яка вважає можливість об'єктивно вивчати власну історію невід'ємною ознакою демократії.

Після падіння комуністичного режиму Польща, Чехія, Болгарія, країни Балтії та Центрально-Східної Європи зробили доступними секретні документи каральних органів і таємної поліції та передали їх цивільним відомствам – аналогам Українського інституту національної пам’яті.

Open-Archives.org - це онлайн-платформа, яка пропонує інтерактивний рейтинг архівної відкритості з пострадянських країн. Платформа також включає блоги з питань, пов'язаних з архівами, методологію, за якою проводиться оцінка, а також результати досліджень існуючих архівних законодавства і практики в цільових країнах.

Дослідження проводилося Інститутом розвитку свободи інформації (IDFI) у співпраці зі своїми партнерами з країн-учасниць: Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Росії, України та Узбекистану.