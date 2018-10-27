Україна в ніч на неділю переходить на зимовий час

В ніч на неділю, 28 жовтня, Україна перейде на зимовий час: 04:00 ранку стрілки годинника слід перевести на одну годину назад.

Переведення годин регламентується постановою Кабміну від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".

Згідно з постановою, годинник українці переводять двічі на рік: в останню неділю березня о 3:00 на 1:00 вперед і в останню неділю жовтня о 4:00 на 1:00 назад.

Літній і зимовий порядок обчислення часу вперше був введений у Великобританії в 1908 році для економії і більш раціонального розподілу електроенергії протягом доби. У СРСР перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався з 1981 року. В даний час понад 110 країн світу переходять на літній і зимовий час.

Єврокомісія пропонує припинити практику переходу на літній і зимовий час у країнах-членах ЄС, починаючи з 2019 року.