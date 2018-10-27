Українці стали більше їздити потягами до ЄС, ніж до РФ, - Порошенко

Пасажиропотік у потягах до Європи перевищує потік до РФ, який десятиліттями був головним закордонним напрямком для українців.

Про це Президент України Петро Порошенко написав у Twitter.

За словами Порошенка, українці вибирають Європу.

"Це переконливо доводить статистика. За даними "Укрзалізниці", пасажиропотік у потягах до Європи перевищує потік до РФ, який десятиліттями був головним закордонним напрямком для українців. Безвіз діє!" - написав Порошенко.

Українці вибирають Європу! Це переконливо доводить статистика. За даними "Укрзалізниці", пасажиропотік у потягах до Європи перевищує потік до РФ, який десятиліттями був головним закордонним напрямком для українців. Безвіз діє! #УкраїнаЦеЄвропа pic.twitter.com/4r7wgV7jda

— Петро Порошенко (@poroshenko) 27 октября 2018 г.

Нагадаємо, наступного місяця запустять експрес з Києва до "Борисполя".