Українська легкоатлетка отримала нагороду за "Fair Play"

Чемпіонка Європи з бігу на 800 метрів Наталія Прищепа отримала відзнаку під час щорічної церемонії нагородження Європейської легкої атлетики (ЕА) Golden Track (26 жовтня, Лозанна, Швейцарія).

Про це йдеться у повідомленні на сайті ФЛАУ.

Прищепі вручили спеціальну нагороду ЕА «За чесну гру» (Fair Play Award).

Українка отримала нагороду за свій вчинок по відношенню до суперниці Рені Айкенс. Вже на фінішній прямій та впала. Наталія, завершивши дистанцію, повернулася до бельгійки, допомогла їй піднятися і таки перетнути фінішну лінію.