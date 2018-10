Українське креативне агентство стало найкращим у світі за версією Red Dot Award

Українське креативне агентство Banda.agency стало найкращим у світі у 2018 році за версією міжнародної дизайнерської премії Red Dot Award.

Про це повідомляється на офіційній сторінці премії у Тwitter.

Once again great news for Banda Agency. The creatives from @Ukraine are the Red Dot: Agency of the Year 2018. Congratulations to the entire team on their well-deserved success! Let’s celebrate it at the Designers’ Night! #reddotgala #rdaoty pic.twitter.com/lQPVUc0NWU