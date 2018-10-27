Українське креативне агентство стало найкращим у світі за версією Red Dot Award

Українське креативне агентство Banda.agency стало найкращим у світі у 2018 році за версією міжнародної дизайнерської премії Red Dot Award.

Про це повідомляється на офіційній сторінці премії у Тwitter.

Once again great news for Banda Agency. The creatives from @Ukraine are the Red Dot: Agency of the Year 2018. Congratulations to the entire team on their well-deserved success! Let’s celebrate it at the Designers’ Night! #reddotgala #rdaoty pic.twitter.com/lQPVUc0NWU

— Red Dot (@reddot) 26 октября 2018 г.

Крім того, Banda.agency отримало гран-прі конкурсу за дизайн бренду автозаправок «OKKO».

Another Red Dot: Grand Prix went to Banda Agency for the brand design “OKKO” by the Ukrainian chain of service stations. Congrats! #reddotgala pic.twitter.com/vCEajA9UXj

— Red Dot (@reddot) 26 октября 2018 г.

У червні агентства Banda.agency та Republique отримали бронзову статуетку Міжнародного фестивалю реклами «Каннські леви» у категорії Design за брендинг пісенного конкурсу «Євробачення-2017».