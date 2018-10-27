В ООН відмовились обговорювати проект резолюції РФ про ракетний договір

Профільний комітет Генасамблеї ООН відмовився пропонувати для обговорення Генасамблеї представлений Росією проект резолюції, яка закликає зберегти Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД).

Проти внесення цього документа до порядку майбутніх дебатів висловилися 55 держав, 31 було "за", ще 54 країни утрималися, повідомляє Deutsche Welle.

Представники низки країн, які утримались, відзначили, що ця тема входить радше до компетенції Ради Безпеки ООН.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив у суботу, що має намір вивести США з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.

Цей ракетний договір підписали у 1987 році генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Угода забороняла сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5,5 тисячі кілометрів, а також їхні випробування і розгортання.