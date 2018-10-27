Волкер підтримує ініціативу ЄП про призначення спецпредставника ЄС з питань Донбасу і Криму

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер підтримує ініціативу Європейського парламенту про призначення спеціального представника Європейського Союзу з питань Донбасу і Криму.

Про це Курт Волкер заявив в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

"Я вважаю, що це чудова ідея. Я зустрічався з членами Європарламенту близько двох тижнів тому. І я закликав їх продовжувати тримати Донбас і Крим у фокусі їхньої уваги", – розповів Волкер.

Американський дипломат висловив готовність співпрацювати, у разі призначення спецпредставника ЄС.

Він також наголосив, що про Донбас не можна забувати. "Люди там все ще щодня потерпають від серйозної гуманітарної кризи, війна триває, там, як і раніше, небезпечно, люди все ще гинуть. Нам не можна допустити, щоб все це зникло з суспільної свідомості. Дуже важливо, що ми зосередили нашу увагу на цих проблемах", – зазначив К.Волкер.

Спецпредставник Держдепу додав, що має намір знову відвідати Україну вже в листопаді.

Як повідомлялося, 25 жовтня Європарламент прийняв резолюцію, в якій закликав ЄС призначити спецпредставника у справах Криму і Донбасу.

Депутати Європарламенту вважають, що "було б доцільно призначити спеціального представника ЄС для Криму і Донбасу, відповідальність якого буде поширюватися також на Азовське море".