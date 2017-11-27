238 тисяч українців живуть із ВІЛ, - МОЗ

В Україні станом на початок 2017 року проживало 238 тис. ВІЛ-інфікованих всіх вікових категорій. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров'я.

Як зазначили в МОЗ, з початку 2017 року в Україні реєструвалися 48 випадків захворювання ВІЛ-інфекцією.

"Щороку серед обстежених на ВІЛ осіб в Україні встановлюється близько 1% осіб з підтвердженим позитивним результатом. За весь період спостереження під контроль взято 59,1% таких осіб. Під контролем з приводу ВІЛ-інфекції знаходиться 0,31% населення країни. Протягом десяти місяців 2017 року в країні щодня реєстрували 48 випадків захворювання ВІЛ-інфекцією, 24 захворювання Снідом та 8 випадків смерті від Сніду", - йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, за період 1987-10 місяців 2017 рр. (без урахування статистичних даних АР Крим з 2014 року і частини території проведення антитерористичної операції з 2015 року) в країні офіційно зареєстровано 312 091 випадок ВІЛ-інфекції серед громадян України, у тому числі 100 363 випадки захворювання Снідом та 44 221 випадок смерті від захворювань, зумовлених Снідом. Станом на 1 листопада 2017 року в закладах охорони здоров'я під контролем перебувало 139 394 ВІЛ-інфікованих громадян України (показник 329,6 на 100 тис. Населення), з них 42 666 хворих з діагнозом СНІД (100,9). Найвищі рівні поширеності ВІЛ-інфекції реєструвалися в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Чернігівській областях та Києві.

У попередні роки в Україні захворюваність ВІЛ-інфекцією мала тенденцію до поступового зростання, крім 2012 року, коли зареєстровано деяке зменшення числа осіб з вперше в житті встановленим діагнозом (на 1,6%). У 2013 р.. У країні зареєстровано найбільшу кількість ВІЛ-інфікованих (21631 осіб). Подальше значне зниження захворюваності на ВІЛ інфекцію в 2014 (темп зниження -5%) і 2015 (темп зниження -17,7%) роках пов'язано в першу чергу з відсутністю статистичних даних АР Крим і частини території проведення антитерористичної операції.

Відзначається, що в 2017 році на облік стали понад 14 тис. ВІЛ-інфікованих.

"Протягом 10 місяців 2017 року в країні під нагляд вперше взято 14667 ВІЛ-інфікованих (показник захворюваності склав 34,2 на 100 тис. Нас., Темп приросту показника порівняно з відповідним періодом 2016, склав + 10,1% ), 7466 хворим поставлено діагноз СНІД (показник захворюваності - 17,6, темп приросту - + 10,5%) та 2511 осіб померли від Сніду (показник смертності - 5,9, темп приросту - + 6,9%). Туберкульоз став причиною смерті для половини померлих від Сніду (51,1%). Серед ВІЛ-інфікованих осіб, зареєстрованих за 10 місяців 2017 року, 63,8% становили інфіковані статевим шляхом, 21,5% - парентеральним шляхом при введенні наркотичних речовин ін'єкційно", - констатували в МОЗ.