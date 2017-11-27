Безпілотні автобуси вийдуть на рейси в Сінгапурі вже до 2022 року

Уряд Сінгапуру планує до 2022 року запустити безпілотні автобуси в трьох районах держави - Пунггол, Тенг і Юронг.

Міністр транспорту Сінгапуру Хо Бун Ван пояснив, що спочатку автобуси-безпілотники будуть виходити на рейси на мало завантажених дорогах, повідомляє Channel NewsAsia.

Таку заяву Хо Бун Ван зробив на відкритті першого випробувального центру з дослідження автономного водіння. Сінгапур намагається залучити в країну нових виробників безпілотних авто. Перші шість компаній вже готові протестувати свою техніку на території цього центру.

"Ми очікуємо, що безпілотні автобуси значно підвищать доступність і можливість користування нашою системою громадського транспорту, зокрема, для літніх людей, сімей із дітьми та тими громадянами, рухливість яких обмежена. Що ще більш важливо, ми зможемо отримати більш повне уявлення про те, як ми можемо розвивати нові міста або модернізувати існуючі", - наголосив Хо Бун Ван.

Безпілотники не замінять звичайних водіїв, але допоможуть доповнити і поліпшити існуючу транспортну інфраструктуру. Також в планах сінгапурців запуск системи взаємодії, яка дозволить кожному викликати безпілотний автобус за допомогою смартфона.

Зазначимо, кожен автобус розрахований на 36 сидячих і 33 стоячих місця. Його максимальна швидкість - 60 км/год. Безпілотник обладнано GPS, камерами та лідаром, які відстежують пішоходів в радіусі 200 метрів.