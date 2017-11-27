Британія розгляне питання щодо кордону з Ірландією після ухвалення торгівельної угоди з ЄС

Остаточне рішення щодо подальшого ірландського кордону не може бути прийнято до тих пір, поки Великобританія і ЄС не досягнуть торгового угоди. Таку заяву зробив британський міністр торгівлі Ліам Фокс, пише BBC.

Міністр також звинуватив ЄС в затримках з Brexit.

Такого роду коментарі з'явилися після того, як комісар Ірландської Республіки сказав, що Дублін може накласти вето на торгові переговори Brexit.

В ЄС же відзначають, що на ірландському кордоні повинен бути досягнутий «достатнього рівня прогрес» до того, як почнуться переговори про майбутні відносини.

На Даунінг-стріт заявляють, що після остаточного виходу з ЄС в 2019 році, Великобританія покине як митний союз, так і єдиний ринок.

«Ми не хочемо, щоб була жорстка межа, але Великобританія збирається покинути митний союз і єдиний ринок», - сказав Фокс в інтерв'ю Sky News.

Нагадаємо, ЄС та Британія збережуть у таємниці фінальну суму за Brexit.