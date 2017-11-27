Через напад акул на мігрантів загинула 31 людина, ще 40 пропали безвісти

Унаслідок нападу акул на африканських мігрантів у Середземному морі 31 людина загинула і ще 40 пропали безвісти. Про це повідомляє The Daily Mail з посиланням на військово-морські сили Лівії.

Інцидент стався 25 листопада неподалік від узбережжя Лівії. Близько 200 мігрантів — більшість з них з Сомалі, Гани, Нігерії та Ефіопії — перетинали Середземне море на двох надувних човнах, прямуючи до Італії.

Один з човнів став тонути, а на людей, що опинилися у воді, напали акули.

На місце події прибули співробітники берегової охорони Лівії. Вони виявили у воді "десятки трупів" і близько п’яти синіх акул.

Співробітники лівійської берегової охорони врятували з води 60 осіб, а пізніше підібрали ще 140 – це були пасажири другого човна, що прямувала до Італії. Врятованих доставили на військово-морську базу в Тріполі.