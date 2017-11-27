До САП подали клопотання щодо закриття кримінального провадження відносно Насірова

Захист відстороненого голови ДФС Романа Насірова подав клопотання до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо закриття кримінального провадження відносно нього. Про це у Насіров написав на своїй Facebook-сторінці.

"Мої захисники подали до САП клопотання про закриття кримінального провадження проти мене. Для цього у нас є всі підстави", - написав Насіров.

Насіров назвав пункти, на основі яких його адвокати прийняли відповідне рішення: відсутність події і складу злочину; відсутність зловживання службовим становищем; обгрунтованість і законність рішень про податкові розстрочки і податкові зобов’язання; відсутність умислу і будь-якої вигоди; відсутність завданої шкоди державі чи будь-яким окремим особам.

"Картина злочину, весь цей пазл, повинен складатися з конкретних елементів. І якщо немає жодного з елементів, відповідно і справи немає і не може бути", - переконаний Насіров.