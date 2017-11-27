Експорт українських товарів до Грузії за 9 місяців збільшився на 5%, - Микольська

Експорт українських товарів і послуг до Грузії у січні-вересні 2017 року становить 323,6 млн дол., збільшившись на 5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – торговий представник України Наталія Микольська на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що "це позитивно для наших відносин з огляду на те, що за підсумками минулого року поставки українських товарів були меншими на 3%".

Ринок Гузії, вважає Микольська, перебуває у фокусі для українського експорту.

"Два дні працюємо з Володимиром Гройсманом та урядовою делегацією для зростання українського експорту до Грузії.

Участь у форумі "Один пояс, один шлях", посилення контактів "бізнес до бізнесу", обговорення можливостей для українських експортерів в Грузії", - додала урядовець.