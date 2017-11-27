Фейгін заявив про позбавлення його статусу адвоката вже в грудні

Адвокат Марк Фейгін, який захищає у РФ інтереси заарештованого в Москві власкора Укрінформу у Франції Романа Сущенка заявив, що його можуть позбавити статусу адвоката вже в грудні. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"І ще. Мене збираються позбавити статусу адвоката вже в грудні за вказівкою російських спецслужб самі знаєте хто, щоб реалізувати відносно Романа Сущенка оперативну схему, як із Шаройком у Білорусі. Ну, ви самі розумієте. Не будьте наївними. Ну і, зрозуміло, я ні про що не жалкую і закликаю тих, хто залишається в адвокатському статусі продовжувати принципову й послідовну боротьбу на захист прав людини", - написав Фейгін.

Фейгін також нагадав, що сьогодні о 9.30 в залі 404 в Мосміськсуді продовження терміну тримання під вартою українського журналіста Романа Сущенка. Слідство подало клопотання про продовження на 2 місяці, до 30 січня 2018 року.