Індійський суд звільнив українців з американського судна, що перевозив зброю

Індійський суд у понеділок, 27 листопада, звільнив з-під варти 35 членів екіпажу американського судна, затриманого ще в 2013 році в територіальних водах Індії. Правоохоронці звинуватили екіпаж у незаконному перевезені зброї.

Апеляційний суд скасував винесений у 2016 році вирок екіпажу та охоронцям корабля. Серед заарештованих було загалом 35 осіб - українці, естонці, британці, індійці. У 2016 році чоловіки отримали покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Їхнє судно було затримане індійською береговою охороною поблизу берегів штату Таміл-Наду в жовтні 2013 року. На борту вилучили 35 автоматів та близько 5700 одиниць боєприпасів. Моряки не змогли надати дозвіл на легальне перевезення зброї в індійських територіальних водах.

Індійський суд скасував вирок через брак доказів того, що судно порушило територіальні води Індії або становило будь-яку загрозу. Адвокат моряків заявив, що досі невідомо, чи будуть прокурори оскаржувати винесене рішення у верховному суді Індії. Власник судна - американська компанія AdvanFort - повідомив, що корабель було залучено до операції з боротьби з піратством, а в індійських водах він опинився, коли закінчилося пальне.

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