КДБ Білорусі звинувачує Шаройка у зборі інформації про військові об'єкти РФ у республіці

У КДБ Білорусі стверджують, що український журналіст Павло Шаройко збирав інформацію про МЗС Білорусі та військові об'єкти Росії в республіці. Про це йдеться в сюжеті на телеканалі "Білорусь 1", повідомляє "Белорусский партизан".

Зазначається, що під час обшуку у Шаройка на електронних носіях нібито виявили копії розвідувальних донесень, а також завдання від кураторів.

Скворцову і Шаройку начебто доручили надати відомості про особливості митного режиму в частині ввезення в державу технічних засобів електрозв'язку та електронно-обчислювальної техніки, передає Еспресо.

На 2017 рік в якості завдання їм нібито були визначені такі об'єкти як Рада міністрів, МЗС Білорусі, посольство і військові об'єкти Росії в країні. Їм нібито належало протягом року вивчити ці об'єкти, починати і розвивати тут знайомства, починати або продовжувати отримувати інформації про них.

Нагадаємо, про затримання Шаройка стало відомо через місяць від голови Національної громадської телерадіокомпанії України Зураба Аласанії.