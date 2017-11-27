Консерватори Франції заявили про створення нової партії

Засновники вчора утвореної партії "Діяти, конструктивні праві" належать до групи "Конструктивні". До її складу входить частина членів правоцентристської партії "республіканці", що стоять на позиціях, близьких до програмних установок правлячої партії Еманюеля Макрона "Республіка на марші", повідомляє DW.

Метою нової партії є захист ліберальних, соціальних, європейських, гуманістичних і реформаторських ідей консерваторів і центристів. Партія має намір залишатися незалежною, навіть якщо і підтримуватиме реформи нинішнього президента.

Після перемоги Еммануеля Макрона на президентських виборах у травні 2017 року правоцентристський табір у Франції виявився розколотий. Проявом цього розколу стало, зокрема, створення в червні групи "Конструктивні" в рядах опозиційної партії "Республіканці". Члени цієї групи неодноразово підтримували ініціативи уряду, зокрема, з питань нового законодавства по боротьбі з терором.