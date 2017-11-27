Кронпринц Саудівської Аравії заявив про створення ісламської антитерористичної коаліції

Представники 41 країни ісламського світу підтримали ініціативу кронпринца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана щодо створення нової ісламської антитерористичної коаліції. Про намір створення такого союзу кронпринц оголосив у неділю, 26 листопада, пише DW.

Цей військовий союз стане "ясним сигналом" терористичним організаціям, які в останні роки зберігали активність на території "наших країн" запевнив принц в Ер-Ріяді на першій зустрічі міністрів оборони і експертів з питань безпеки країн альянсу. На його думку, найбільшою загрозою, яку несуть терористи, є не тільки загибель невинних людей, але й руйнування репутації релігії.

41 країна-член новоутвореного альянсу планує об'єднати свої "військові, політичні та фінансові" зусилля задля спільної протидії міжнародному тероризму. Здебільшого до антитерористичної коаліції входитимуть сунітські країни. Іран, Ірак, Сирія та Катар не залучені до дій альянсу.

Перше засідання військового об'єднання відбулося через два дні після терористичної атаки у мечеті на півночі Єгипту, унаслідок якої загинуло щонайменше 305 осіб. "Це дуже болючий інцидент, який нагадує нам про небезпеку радикального екстремізму", - заявив Мохаммед бін Салман.

Про створення коаліції в Ер-Ріяді оголосили ще в грудні 2015 року, коли Саудівська Аравія стала на чолі боротьби з повстанцями-хуситами в Ємені. Тоді до неї входила 31 країна, включно з Катаром.