Литва має намір передати Україні зброї майже на 2 млн євро

Литва має намір передати Україні озброєння, вартість якого становить 1,93 мільйона євро.

Про це йдеться в підготовленому Міноборони проекті постанови уряду Литви, пише Радіо Свобода.

Як повідомляється, в додатках до постанови зазначено, що Україні можуть бути передані понад 7 тис. автоматів Калашникова, майже 2 млн патронів, більш ніж 80 кулеметів, кілька мінометів, протитанкову зброю і іншу військову техніку.

Зазначається, що проект постанови уряду Литви направлено на розгляд Міністерству фінансів і МЗС країни.