Меркель погодилася на союз з опозиційними соціал-демократами

Канцлер Німеччини Ангела Меркель погодилися на «велику коаліцію» з лівими соціал-демократами (СПД), щоб покласти край політичній кризі в країні. Напередодні лідер соціал-демократів Мартін Шульц відмовлявся входити у велику коаліцію із ХДС Меркель, але потім переглянув свою позицію, повідомляє Радіо Свобода.

"У нас є твердий намір мати ефективний уряд", – заявив представник ХДС, консервативний лідер землі Шлезвіг-Гольштейн Даніел Гюнтер 26 листопада після чотиригодинної зустрічі лідерів ХДС в Берліні на тлі спроби законодавців сформувати коаліцію після виборів 24 вересня.

Чимало аналітиків побоюються, що нові вибори можуть збільшити парламентське представництво крайніх правих партій, що виступають проти мігрантів.

Нагадаємо, більшість жителів ФРН виступають за "велику коаліцію".