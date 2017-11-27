Московський суд продовжив арешт Сущенка ще на 2 місяці

Московський міський суд продовжив арешт українському журналісту Роману Сущенку ще на два місяці, передає УНІАН.

Засідання у справі, як і всі попередні, відбулося в закритому режимі. Українських журналістів та консула України пустили до залу засідання лише на оголошення вердикту.

"Продовжити термін тримання під вартою Сущенка Романа Володимировича на два місяці - до 16 місяців, до 13 січня 2018 року", - зачитав рішення суддя Суворов.

Після його оголошення адвокат Марк Фейгін уточнив, що суддя обмовився і в судовій постанові зазначено 30 січня.

Сам Сущенко встиг заявити в залі суду, що чиниться тиск на його адвоката Фейгіна, щоб позбавити його захисту в російський судах. Крім того, він передав "привіт" родині та підкреслив, що в нього "все нормально".