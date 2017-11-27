МОЗ планує додати до програми "Доступні ліки" депресію й анемію

Міністерство охорони здоров'я планує додати до урядової програми "Доступні ліки" ще 3 нозології. Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

"Рішенням міністерства, за рекомендацією національних та міжнародних експертів до програми планується додати для забезпечення хворих по трьох нових нозологіях 9 МНН: для лікування виразки і хронічних гастроентерологічних патологій, депресивних станів та анемії вагітних у першому триместрі. За попередніми підрахунками спеціалістів, включення цих захворювань обійдеться бюджету близько 300 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Ключовими критеріями включення цих нозологій до програми реімбурсації в МОЗ назвали тягар хвороби, динаміку захворювання, розповсюдження та ефективність лікування на амбулаторній ланці.

Зазначається, що відповідний проект постанови "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України" зараз проходить етап громадського обговорення.

Також у проекті постанови передбачено додати ще по одній діючій речовині для пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями та діабетом ІІ типу - "Лозартан" і "Глібенкламід".

При цьому у МОЗ інформують, що кожен 6 українець страждає на захворювання органів травлення. Понад 850 тисяч громадян у 2016 році мали виразку шлунку або 12-ти палої кишки.

Крім того, за результатами дослідження експертів Міжнародного медичного корпусу, 4 з 10 основних причин інвалідності в світі спричинені розладами психічного здоров’я. До 2030 року депресія стане третьою найбільш поширеною хворобою в країнах з низьким доходом і другою – з середнім.

Анемія при вагітності – це, перш за все, ризик здорового розвитку дитини, наголосили в МОЗ. Недостатня кількість еритроцитів та заліза в жіночому організмі може спричинити передчасні пологи, недоношування, дострокове відшарування плаценти, родову кровотечу, тощо. Дані Центру медичної статистики МОЗ свідчать про те, що кожна 4 вагітна жінка страждає на анемію. У 2016 році понад 98 тисячам майбутніх матерів було діагностовано цю патологію.

Як повідомлялося, урядова програма "Доступні ліки" діє з 1 квітня 2017 року та передбачає відшкодування повне або частково вартості препаратів від серцево-судинних захворювань, цукрового діабету 2 типу та бронхіальної астми. На 2017 рік на програму було виділено з бюджету 700 млн грн. В проекті бюджету на 2018 рік на ці цілі заплановано 1 млрд грн.