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МЗС України висловило протест у зв'язку з продовженням арешту Сущенку

27 листопада, 2017 - 17:03
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з продовженням арешту журналісту Роману Сущенку Московським судом. Про це заявила речник МЗС Мар'яна Беца у Twitter.

"Безпідставне продовження тримання під вартою Романа Сущенка в РФ на сфальсифікованих звинуваченнях. Висловлюємо протест, вимагаємо звільнення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні московський міський суд продовжив арешт українському журналісту Роману Сущенку ще на два місяці.

Джерело: День
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