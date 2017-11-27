МЗС України висловило протест у зв'язку з продовженням арешту Сущенку

27 листопада, 2017 - 17:03
Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з продовженням арешту журналісту Роману Сущенку Московським судом. Про це заявила речник МЗС Мар'яна Беца у Twitter.
"Безпідставне продовження тримання під вартою Романа Сущенка в РФ на сфальсифікованих звинуваченнях. Висловлюємо протест, вимагаємо звільнення", - йдеться у повідомленні.
Безпідставне продовження утримування під вартою Р.Сущенка в РФ на сфальсифікованих обвинуваченнях. Висловлюємо протест, вимагаємо звільнення
— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) November 27, 2017
Нагадаємо, сьогодні московський міський суд продовжив арешт українському журналісту Роману Сущенку ще на два місяці.
Джерело: День