МЗС України висловило протест у зв'язку з продовженням арешту Сущенку

Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з продовженням арешту журналісту Роману Сущенку Московським судом. Про це заявила речник МЗС Мар'яна Беца у Twitter.

"Безпідставне продовження тримання під вартою Романа Сущенка в РФ на сфальсифікованих звинуваченнях. Висловлюємо протест, вимагаємо звільнення", - йдеться у повідомленні.

Безпідставне продовження утримування під вартою Р.Сущенка в РФ на сфальсифікованих обвинуваченнях. Висловлюємо протест, вимагаємо звільнення — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) November 27, 2017

Нагадаємо, сьогодні московський міський суд продовжив арешт українському журналісту Роману Сущенку ще на два місяці.