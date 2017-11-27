На об'єктах ЗСУ запроваджують новий порядок охорони і протидії проникненню, - Міноборони

На військових об'єктах ЗСУ запроваджують новий порядок охорони і протидії проникненню. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міноборони України.

Ці дії тривають у рамках заходів щодо посилення охорони та оборони об'єктів.

"З метою посилення охорони та оборони арсеналів, баз і складів триває внесення змін до організаційно-штатних структур підрозділів охорони. Також запроваджується новий порядок охорони і протидії проникненню на об'єкти Збройних Сил України. Водночас на базах, складах та арсеналах ведеться планова робота з обслуговування боєприпасів, їх переукладка в нову тару", - розповіли в Міноборони.

Як заявили в оборонному відомстві, паралельно відбувається відновлення сховищ боєприпасів та ремонтні роботи з поліпшення охорони військових об'єктів.

"Так, протягом цього року за Програмою живучості відновлено 89 сховищ, понад 23 кілометрів огорожі периметру та інженерних засобів охорони, виготовлено понад 5000 одиниць тари для боєприпасів, відремонтовано 3 захищені сховища, встановлено системи захисту від БПЛА тощо. До кінця поточного року планується виконати низку першочергових робіт відповідно до виділених бюджетних асигнувань", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомлялося, офіцера військової частини в Калинівці за порушення правил допуску сторонніх на склади в день пожежі оштрафували на 2,5 тис. грн.

Нагадаємо, 26 вересня на складі боєприпасів у Калинівці Вінницької області сталася пожежа, яка спричинила серію масштабних вибухів. Осколки від снарядів летіли в будинки жителів населених пунктів, розташованих поблизу. В результаті постраждали дві жінки. Через надзвичайну ситуацію з небезпечної зони були евакуйовані до 30 тис. місцевих жителів.

Президент України Петро Порошенко на засіданні військового кабінету заявив, що пожежі на військових складах в Україні - це тенденція, що становить загрозу для національної безпеки. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що розмінування території біля Калинівки триватиме до кінця листопада.