На Сумщині росіянин намагався вивезти з України предмети старовини

Працівники Сумського прикордонного загону і митниці затримали на пункті пропуску Бачівськ громадянина РФ, який намагався вивезти з України старовинні монети.

Про це ДПСУ повідомила у себе у Facebook.

"Прикордонний наряд серед речей чоловіка виявив три старовинні монети: 1 монету номіналом "50 копійок" 1899 року випуску і 2 монети номіналом "20 CROJZY" 1923 року випуску. Зараз старовинні монети, переміщення яких через кордон обмежено законодавством, вилучено встановленим порядком для проведення експертизи. На правопорушника складено відповідні адміністративні матеріали", - йдеться в повідомленні.