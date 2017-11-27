На Сущенка чинять психологічний тиск з метою добитися визнання вини, - адвокат

На власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка, заарештованого в Москві, чинять психологічний тиск з метою добитися визнання вини. Про це адвокат Марк Фейгін повідомив кореспонденту Укрінформу.

"Коли я минулого тижня вийшов з Лефортово, моєму підзахисному сказали: "Романе Володимировичу, вам треба добре подумати, ви "йдете" на 20 років або почнете співпрацювати зі слідством?". Що тут скажеш. Слідство закінчує свою роботу і намагається заскочити в останній вагон, добитися визнання вини, щоб далі діяти за "схемою Шаройка". Але цього в нашій справі не буде", - сказав Фейгін.

Як повідомлялося, власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня йому було пред'явлено обвинувачення в "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ спростували цю заяву.

Нагадаємо, сьогодні московський міський суд продовжив арешт українському журналісту Роману Сущенку ще на два місяці.

Як відомо, у 2015 році Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив українського кінорежисера Олега Сенцова до 20 років позбавлення волі у колонії суворого режиму. До того саме такий термін йому обіцяли у разі невизнання вини і не співпраці із слідством.