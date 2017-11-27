Незаконні дії РФ в Україні є продовженням агресії проти Грузії, - Квірікашвілі

Незаконні дії Росії в Україні є продовженням агресії, здійсненої в Грузії в серпні 2008 року. Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі по завершенню зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, передає "Грузія Online".

Він наголошує, що Грузія твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах.

"На жаль, у наших країн схожі проблеми і виклики. Ми жорстко засуджуємо окупацію і анексію автономної республіки Крим і Севастополя, незаконні та агресивні дії Росії у східних регіонах України. Незаконні дії Росії в Україні є продовженням агресії, здійсненої в Грузії в серпні 2008 року, в результаті якої окуповані регіони Грузії - Абхазія і т.з. Південна Осетія/ Цхинвальський регіон", - наголосив Квірікашвілі.

Він також підкреслив важливість взаємної підтримки і узгоджених дій двох держав на міжнародній арені.

Нагадаємо, президент Європейської ради Дональд Туск висловив переконання, що Євросоюз повинен бути відкритим для асоціаційних країн та визнати їх європейські прагнення.