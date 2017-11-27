ОБСЄ вітає найістотніший прогрес за останні 10 років у переговорах з Придністровського врегулювання

Діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц і генсек організації Томас Гремінгер вітають досягнуті Кишиневом і Тирасполем домовленості із соціальних і економічних питань.

Про це повідомили в прес-службі представництва ОБСЄ в Кишиневі, повідомляє Укрінформ в Молдові.

"Відкриття моста через Дністер в районі сіл Гура Бикулуй (правий берег Дністра) і Бичок (лівобережжя Дністра) знаменує найістотніший прогрес за останнє десятиліття в переговорах з Придністровського врегулювання. Ми вітаємо цю конструктивну взаємодію сторін і вважаємо, що інші економічні і соціальні питання, які обговорювалися протягом багатьох років, можуть бути вирішені в стислі терміни", - зазначив Курц.

Гремінгер, у свою чергу, підкреслив, що досягнуті Кишиневом і Тирасполем домовленості сприятимуть якнайшвидшому врегулюванню Придністровського конфлікту і мають велике значення для всього чорноморського регіону.

Як повідомлялося, кількома днями раніше політичні представники Кишинева і Тирасполя на переговорах щодо Придністровського врегулювання підписали відразу чотири угоди.

Згідно з документами, сторонами забезпечується вільне функціонування шкіл з викладанням румунською мовою, які розташовані на території Придністровського регіону; доступ фермерів до своїх сільськогосподарських угідь, розташованих на березі Дністра; визнання Кишиневом дипломів про вищу освіту, виданих придністровськими вишами, і відновлення мобільного та фіксованого телефонного зв'язку між правим і лівим берегами Дністра.

Тим часом 27 листопада у Відні (після перерви більш як у півтора року) відновилися переговори щодо Придністровського врегулювання у форматі "5+2", в яких беруть участь Молдова і Придністров'я – сторони конфлікту, Україна, ОБСЄ і Росія – посередники, ЄС і США – спостерігачі.