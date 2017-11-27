Перше посвідчення водія видаватимуть на 2 роки з правом обміну на постійне у разі, якщо протягом двох років не було трьох і більше адмінправопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

Про це повідомляє прес-служба МВС Україна у Facebook.

"Увага, офіційно. Перше посвідчення водія видаватимуть на 2 роки з правом обміну на постійне у разі, якщо протягом двох років не було трьох і більше адмінправопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Якщо таких порушень було не більше двох - громадянин обмінює на постійне посвідчення водія. У разі, якщо вони були - громадянин обмінює на постійне посвідчення водія лише після складання практичного й теоретичного іспитів у сервісному центрі (СЦ) Міністерства внутрішніх справ України", - йдеться у повідомленні.

Повернення посвідчення водія особам, які отримали його вперше і були позбавлені права на керування транспортними засобами (ТЗ), не відбувається.

Поновлення права керування ТЗ здійснюється після чергової підготовки у відповідному навчальному закладі та після складання теоретичного й практичного іспитів у СЦ МВС. Таке посвідчення знову видається на 2 роки.

Обмеженим правом керування ТЗ для водіїв-початківців є заборона перевищувати швидкість 70 км/год.

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року автомобілісти повинні будуть рухатись у населених пунктах з максимальною швидкістю у 50 км/год.