Повернення РФ в ПАРЄ без виведення військ суперечить міжнародному праву, - МЗС

Росія не виконала жодних резолюцій, ухвалених міжнародними інституціями на захист територіальної цілісності України.

Тому можливе повернення російської делегації до участі в засіданнях Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) суперечитиме міжнародному праву. Таку позицію висловила речник МЗС України Мар'яна Беца у Тwitter.

"РФ не виконала жодної резолюції в рамках РЄ. Жодної в рамках ООН чи ОБСЄ. У питанні виконання міжнародного права, цінностей не може бути компромісів. Повернення РФ в ПАРЄ без виправлення міжнародно-правових порушень, відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ суперечить міжнародному праву", - наголосила вона.

РФ не виконала жодної резолюції в рамках РЄ. Жодної в рамках ООН чи ОБСЄ. У питанні виконання міжн права, цінностей не може бути компромісів — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 27 листопада 2017 р.

Повернення РФ в ПАРЄ без виправлення міжн-правових порушень, відновлення терит цілісності Укр, виведення рос військ, суперечить міжн праву. — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 27 листопада 2017 р.

Зазначимо, генеральний секретар Ради Європи Ягланд виступив за повернення Росії до ПАРЄ та скасування санкцій, запроваджених проти РФ за агресію щодо України.

У свою чергу голова української делегації при ПАРЄ, народний депутат Володимир Ар’єв наголосив, що повернення РФ, яке лобіює Ягланд, суттєво підриває авторитет Ради Європи та нівелює силу резолюцій, які вона приймала, в такому разі українській делегації в ПАРЄ «нічого робити».

Росія була позбавлена права голосу в ПАРЄ у квітні 2014 року після окупації Криму та початку військових дій на Донбасі.