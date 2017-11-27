Президент Литви ввела у дію "закон Магнітського"

Президент Литовської Республіки Даля Грібаускайтє підписала поправки до Закону про статус іноземців, які запроваджують обмеження на в'їзд іноземців, аналогічні "закону Магнітського" в інших західних країнах. Про це повідомила прес-служба президента Литви.

За словами Грібаускайтє, ухвалюючи цей закон, Литва разом з міжнародною спільнотою суворо говорить «ні» приниженню прав людини і відмиванню брудних коштів. Ті, хто забуває про загальновизнані права і свободи людини, мають знати, що вони небажані у демократичному світі, вважає литовський президент.

Прийняті поправки перешкоджатимуть приїзду до Литви іноземців, які грубо порушують права людини, корумповані або беруть участь у відмиванні коштів. Досі іноземцям могли відмовити у в'їзді до Литви, тільки якщо вони становлять загрозу для державної безпеки або громадського порядку.

Як повідомлялося, 16 листопада депутати литовського Сейму підтримали прийняття аналога "закону Магнітського", яким передбачається обмеження на в'їзд до країни для іноземців, причетних до корупції і злочинів проти особи. Литва стала четвертою країною, де був ухвалений подібний закон. Раніше це зробили Сполучені Штати, Естонія і Канада.

Як відомо, співробітник інвестиційного фонду Hermitage Capital Сергій Магнітський, який розкрив масштабну корупцію в РФ, помер 16 листопада 2009 року в слідчому ізоляторі в Москві у віці 37 років, за офіційною версією, від «проблем з серцем». Російські правозахисники стверджують, що в СІЗО його свідомо довели до смерті.