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Принц Гаррі заручився з актрисою Меган Маркл

27 листопада, 2017 - 14:04
Фото: Joinfo

Британський принц Гаррі оголосив про заручини з актрисою Меган Маркл.

Про це йдеться в офіційному повідомленні королівської родини Великої Британії.

Весілля відбудеться навесні 2018 року. Подальші подробиці про день весілля будуть оголошені в належний час.

Принц Гаррі повідомив про своє рішення Її Величності Королеві та іншим близьким членам своєї сім'ї. Він також отримав благословення батьків Маркл.

Пара житиме в Котеджі Нотінгем у Кенсінгтонському палаці.

Джерело: Укрінформ
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