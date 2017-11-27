Принц Гаррі заручився з актрисою Меган Маркл

27 листопада, 2017 - 14:04
Британський принц Гаррі оголосив про заручини з актрисою Меган Маркл.
Про це йдеться в офіційному повідомленні королівської родини Великої Британії.
Весілля відбудеться навесні 2018 року. Подальші подробиці про день весілля будуть оголошені в належний час.
Принц Гаррі повідомив про своє рішення Її Величності Королеві та іншим близьким членам своєї сім'ї. Він також отримав благословення батьків Маркл.
Пара житиме в Котеджі Нотінгем у Кенсінгтонському палаці.
Джерело: Укрінформ