Син нардепа від "Радикальної партії" разом з другом напали на продуктовий магазин

У Києві 14-річного сина нардепа від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігоря Попова затримали за спробу пограбування продуктового магазину.

Про це повідомляє Insider з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Зазначається, що двоє невідомих у балаклавах скоїли розбійний напад на продуктовий магазин "Святковий" в Оболонському районі, після чого один зі зловмисників був затриманий.

У затриманого вилучили стартовий пістолет Retay калібру 9 мм з сімома набоями.

Згодом по гарячих слідах неподалік автостанції Полісся було затримано другого правопорушника.

Депутат від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігор Попов підтвердив у Facebook, що його син-підліток скоїв злочин.

"У мене в сім’ї біда. Мій син 14-ти років попав у погану компанію і здійснив серйозне правопорушення. Це моя вина, що недостатньо часу приділяв вихованню, не догледів, не попередив. Я прошу вибачення у потерпілих, у суспільства, у моїх рідних, у моєї найкращої команди", – написав Попов.

"Слава Богу, всі живі. Пройде слідство, винні понесуть відповідальність без жодних виключень, нехай це стане уроком і сину, і мені", – додав він.