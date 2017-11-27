Синові нардепа Попова вручили підозру за напад на продуктовий магазин

Синові народного депутата від Радикальної партії Ігоря Попова Богдану та його спільникові вручили підозру за напад на продуктовий магазин, повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

"За погодженням Київської місцевої прокуратури №5 повідомлено про підозру двом неповнолітнім, які напередодні вчинили розбійний напад на магазин "Святковий", який розташований в Оболонському районі столиці. Їх дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 187 КК України (розбій, - ред.)", - йдеться у повідомленні.

Прокуратура підготувала клопотання про обрання запобіжного заходу двом учасникам нападу у вигляді тримання під вартою.

Прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомила, що санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі.

"Зважаючи на статтю 22 Кримінального кодексу України, затримані уже досягли віку, коли вони можуть підлягати кримінальній відповідальності за такий злочин. Особи, які вчинили злочин у віці від 14 до 16 років, вже можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за вчинення розбійного нападу", - розповіла вона.

За її словами, зараз правоохоронці перевіряють інформацію про причетність Богдана Попова до ще п'яти пограбувань на Оболоні.

"На даний час ця інформація перевіряється слідчим шляхом. Затримані поки не дають на протокол відомостей, що вони вчиняли такі злочини. Але зараз всю цю інформацію буде перевірено слідчими місцевої прокуратури", - зазначила Максимець.

Нагадаємо, у Києві 14-річного сина нардепа від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігоря Попова затримали за спробу пограбування продуктового магазину.