У Чорне море увійшов ракетний есмінець США

26 листопада до акваторії Чорного моря увійшов американський ракетний есмінець "Джеймс Вільямс" (USS James Williams DDG95).

Про це повідомляють інформаційній портали Туреччини, публікуючи фотографії його проходження через протоку Босфор.

Корабель Військово-Морських Сил США типу "Арлі Берк", оснащений 56 крилатими ракетами "Томагавк", направляється в північному напрямку вздовж західного узбережжя Чорного моря.

У турецькому Twitter-аккаунт Yoruk Isik повідомляється, що "Джеймс Вільямс" пройшов через Босфор, прямуючи в Чорне море, через дев'ять днів після заходу в Джидду в Саудівській Аравії і патрулювання в Червоному морі.

9days after Jeddah, Saudi Arabia port visit & Red Sea patrol, USS James E. Williams transited Bosphorus & entered the Black Sea. Arleigh-Burke class AEGIS guided missile destroyer DDG95 is not part of a larger strike group but is on her own 7-month deployment to provide presence pic.twitter.com/i8tQZuEuKp

— Yörük Işık (@YorukIsik) 26 листопада 2017 р.