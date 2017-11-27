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У Чорне море увійшов ракетний есмінець США

27 листопада, 2017 - 10:47
Фото з Тwitter.com/YorukIsik

26 листопада до акваторії Чорного моря увійшов американський ракетний есмінець "Джеймс Вільямс" (USS James Williams DDG95).

Про це повідомляють інформаційній портали Туреччини, публікуючи фотографії його проходження через протоку Босфор.

Корабель Військово-Морських Сил США типу "Арлі Берк", оснащений 56 крилатими ракетами "Томагавк", направляється в північному напрямку вздовж західного узбережжя Чорного моря.

У турецькому Twitter-аккаунт Yoruk Isik повідомляється, що "Джеймс Вільямс" пройшов через Босфор, прямуючи в Чорне море, через дев'ять днів після заходу в Джидду в Саудівській Аравії і патрулювання в Червоному морі.

Джерело: Еспресо
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