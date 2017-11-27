У Кропивницькому перейменували міську раду

Кіровоградська міська рада перейменована на міську раду міста Кропивницького. Відповідне рішення сьогодні, 27 листопада, прийняли депутати міської ради після наради міського голови з керівниками фракцій і консультацій всередині депутатських фракцій. Про це повідомляє прес-служба ради.

"До порядку денного другого засідання десятої сесії було внесено три варіанти нової назви органу місцевого самоврядування. За пропозиціями депутатів Сергія Капітонова та Ігоря Волкова - Кропивницька міська рада і Центральноукраїнська міська рада міста Кропивницький, відповідно та за пропозицією міського голови Андрія Райковича - Міська рада міста Кропивницький", - йдеться у повідомленні.

Голосування визначило переможним варіант очільника міста. Його пропозиція підтримана 26-ма голосами.