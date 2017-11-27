У Литві призначили наймолодшого в історії міністра

Литовський президент Даля Грибаускайте у понеділок призначила міністром економіки голову парламентського комітету з економіки Віргініюса Сінкявічюса. Про це повідомляє ЄП з посиланням на Delfi.

"Президент підписала декрет, яким призначила Віргініюса Сінкявічюса міністром економіки", - сказала журналістам головний радник президента Ліна Антанавічене.

Кандидатуру 27-річного політика минулого тижня представив прем'єр Саулюс Скверняліс. Сінкявічюс стане наймолодшим міністром після відновлення незалежності Литви.

Посада міністра економіки звільнилася після того, як було заявлено про вихід з правлячої коаліції соціал-демократів на чолі з Гінтаутасом Палуцкасом.

Колишній міністр економіки, соціал-демократ Міндаугас Сінкявічюс не підтримав таку позицію партії, однак підкорився її волі і покинув пост.

Нагадаємо, президент Литовської Республіки Даля Грібаускайтє підписала поправки до Закону про статус іноземців, які запроваджують обмеження на в'їзд іноземців, аналогічні "закону Магнітського" в інших західних країнах.