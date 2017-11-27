У МВС пояснили причини потрапляння України до топ-25 країн з найвищим рівнем організованої злочинності

Фахівці Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) високо оцінили рівень організованої злочинності в Україні, спираючись на суб'єктивні дані. Про це в коментарі "112 Україна" заявив радник глави МВС Іван Варченко.

Він акцентував увагу на тому, що для складання рейтингу бралися дані за 2015-16 роки, на рівень злочинності в країні серйозно впливав фактор війни на Донбасі.

"Що стосується цих рейтингів, які дав Міжнародний економічний форум, напевно, враховуючи те, що він не кожен рік дає ці рейтинги, а дані збиралися впродовж 2015-2016 років переважно, а я думаю, що ще й у 2014 році, то значною мірою, можливо, цю цифру і це місце України, далеко не престижне, забезпечила війна і пов’язані з нею обставини. Хоча разом з тим після нас знаходяться Італія, Болгарія, що теж свідчить про те, що ми хотіли б краще знати про методику обрахування саме для України, наприклад", - заявив він.

Варченко зазначив, що фахівці брали за основу також думку бізнесу, порахувавши, що ці оцінки є суб'єктивними.

"Там, наскільки ми розуміємо, є суб’єктивні оцінки бізнесу, які у своїй масі дають певною мірою якийсь соціологічний результат, тоді, коли береться багато таких оцінок і відчуття бізнесу, легко йому працювати чи ні. Мається на увазі легкість у зв’язку з тиском організованої кримінальної злочинності. Можливо, формулювання пов’язане з тим, що у нас відбуваються бойові дії, відповідно є питання і проблеми з власністю, і це відчувають аналітики Міжнародного економічного форуму, які живуть не на території України, але оцінюють Україну", - вважає Варченко.

Радник глави МВС стверджує, що криміногенна ситуація в Україні покращилася.

"Якщо ми спостерігаємо динаміку, порівняно з минулим роком, то криміногенна ситуація значно покращилася в Україні, а у цифрах і відносних показниках це звучить так. У нас злочинів, в тому числі особливо тяжких і тяжких злочинів в Україні, порівняно з минулим роком, зафіксовано на третину менше. Більше того, розкриття злочинів, які зафіксовані впродовж року, відбувається на 10-15% більше. Це ті динамічні показники, які дозволяють нам говорити, що поліцейський організм вийшов з ситуації глибокого ремонту і починає розгортати свою діяльність і давати динаміку", - констатував він.

Нагадаємо, Україна потрапила до топ-25 країн, де організована злочинність має великий вплив на бізнес.