У Південній Кореї розробили акумулятори для мобілок, що заряджаються за 12 хвилин

Мобільні пристрої на основі графену, над виготовленням яких працювали технологи південнокорейської компанії Samsung Electronics, заряджатимуться за 12 хвилин, пише Tehnot.

Зокрема, заявлено, що ємність нового графенового акумулятора було підвищено на 45%, а на повний заряд буде потрібно всього 12 хвилин. Для порівняння, самі сучасні літій-іонні батареї заряджаються не менше години. Розробкою займаються в Інституті передових технологій Samsung (Samsung Advanced Institute of Technology).

Також стверджується, що новий акумулятор зберігає свої властивості при температурі до 60 °С, так що його можна буде використовувати в електромобілях. При цьому поки не зазначено число циклів перезарядки акумулятора, ні дати виходу на ринок, ціни. Відомо лише, що Інститут передових технологій Samsung вже запатентував нову розробку, однак від патенту до комерційної версії можуть пройти роки.